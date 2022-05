(Adnkronos) – “Il porto di Palermo sta cambiando faccia: è una risorsa incredibile per questa città e per la Regione. Ci sono opere già compiute e inaugurate e altre in fase di realizzazione”. A dirlo è viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli, a Palermo: “Il governo sta investendo ingenti somme sul porto e su Palermo anche attraverso il Pnrr. Oggi posso dire che siamo davvero al giro di boa per questa città, a una nuova primavera di Palermo”.