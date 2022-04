(Adnkronos) – Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato stamani in via Pietro Nenni, a Palermo. Si tratterebbe di un cittadino extracomunitario. Sul posto la Polizia, allertata dai sanitari del 118, e il medico legale che dovrà accertare le cause del decesso. Non è escluso che l’uomo possa essere stato colto da un malore.