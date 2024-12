Palestre di comunità, via a progetti contro la povertà educativa. Finanziati percorsi di comunità, per ‘allenare’ contro un tipo di povertà diverso da quello più comune. Parliamo, appunto, di povertà educativa. Il municipio X ha provveduto a sostenere economicamente “6 patti educativi territoriali”.

Stop alla povertà educativa a Roma, ecco come

In quartieri poveri di spazi d’aggregazione giovanile, ecco il progetto che mira a favorire l’inclusione minorile con corsi e laboratori didattici e ricreativi. Casal Bernocchi, Acilia, Centro Giano, Infernetto, Giardino di Roma: questi alcuni dei quartieri dove, il municipio X, ha voluto finanziare l’avvio delle “palestre di comunità”.

I progetti nascono da una motivazione: sono cresciute, per numero e difficoltà, le forme di disagio ed il rischio per i minori. Da un’analisi sul territorio è emerso che sono aumentate anche le condizioni di fragilità delle famiglie. Da qui l’urgenza “a tutela di questa fascia di popolazione”, si legge nelle determine dirigenziali per il varo di progetti volti a “potenziare e qualificare il proprio intervento“, con iniziative per i minori. Interventi che hanno funzione educativa e ricreativa.

Così sono stati istituiti 6 “patti educativi territoriali di comunità”, poi sottoscritti da 150 realtà presenti nel municipio. L’obiettivo è “allenarsi contro la povertà educativa” è stato spiegato dall’istituzione locale. Come? Nel caso dell’Infernetto

“Il quartiere, in continua crescita, affronta sfide come la dispersione scolastica, la mancanza di spazi verdi pubblici e – è stato ricordato dal municipio – l’assenza di centri di aggregazione adeguati per i più giovani” e non solo ” è stato chiarito. Per questo il municipio ha finanziato, dal 28 novembre al 31 dicembre, attività varie. Vi fanno parte “laboratori di ortoterapi”, incontri di “educazione sentimentale”, e ancora musicoterapia e scrittura creativa, librerie, associazioni di promozione sociale, laboratori di teatro, letture animate e per lezioni di skate.