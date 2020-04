Palinsesti Canale 5: ecco tutte le serie in arrivo in prima serata

Lavori in corso in questa fase cruciale per le vicissitudini televisive in casa Mediaset e in particolar modo per ció che riguarda Canale5. Nel pieno di una emergenza, quale quella del coronavirus che nessuno poteva immaginarsi con tutto quello che, a livello di pianificazione di palinsesto, puó aver cambiato per ovvie ragioni di opportunitã e di attualitá, arrivano notizie importanti anche in divenire.

Canale 5 sta infatti programmando ció che arriverá presto, nelle case degli italiani. Stiamo parlando dei palinsesti di Canale 5: e in particolare di tutte le serie in arrivo in prima serata nel canale principale del gruppo del Biscione.

Ecco tutte le specifiche rese note fino ad ora da parte della azienda di Mediaset.

Gli stravolgimenti venuti fuori dall’emergenza Coronavirus ha suggerito a Canale 5 di puntare, in chiava programmatica, a puntare lo sguardo oltre i confini italiani.

Con lo stop dei maggiori show per intrattenere e la decisione di rinviare le fiction originali in periodi migliori per la pubblicità, la rete numero uno di Mediaset ha deciso di lanciare, nei prime time delle prossime settimane dei prodotti tutti nuovi.

Si tratta di ben sei produzioni di importazione in prima serata. Le proposte sono state trovate tra il mercato francese, spagnolo e americano, e addirittura dalla Turchia, che ha già portato fortuna a Mediaset grazie a Cherry Season – La Stagione del Cuore e Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore.

Sono state giá comunicate la spagnola La Cattedrale del Mare e la francese L’Ora Della Verità. La produzione iberica è tratta dall’omonimo best seller di Ildefonso Farcones ed è ambientata all’epoca dell’Inquisizione, ossia nella Barcellona del XIV secolo. La serie – presente anche su Netflix – è andata in onda su Antena 3 nel 2018 e, nel corso delle 8 puntate, si occupa di vari temi, tra cui le disparitá tra ricchezza e povertà.

La costruzione di una grande cattedrale va in parallelo con l’esistenza di un servo della gleba, Arnau Estanyol, un uomo alla ricerca della propria emancipazione dalla condizione di umile fuggitivo.

L’Ora della Verità, invece é stata trasmessa da TF1 e ispirata dal best seller Le temps est assassin di Michel Bussi: la serie, ambientata in Corsica, che segue le vicende di tre donne diverse l’una dall’altra.

Arrivano a Canale 5 anche Council of Dads, adattamento televisivo prodotto da NBC dell’omonimo romanzo di Bruce Feiler con l’attore Tom Everett Scott, che si calerà nei panni di Scott Perry. La produzione della serie è stata affidata a Joan Rater, che ha nel curriculum film come Flashdance, Top Gun, Armageddon e la saga dei Pirati dei Caraibi mentre per la tv ha curato invece CSI.

La fiction tedesca At Home in The Mountains (titolo provvisorio) parla invece di una faida familiare con lo scontro di Sebastian, il quale non riuscirà a perdonare l’amico Lorenz per aver causato la morte accidentale del figlio.

Nei prossimi mesi giunge anche la seconda parte della seconda stagione di New Amsterdam, il medical drama NBC con protagonista il dottore Max Godwin (Ryan Eggold). E come detto, parlando delle fiction turche ecco Sisterhood (titolo provvisorio), incentrato su tre sorelle che scopriranno soltanto in età adulta, e in circostanze bizzarre, il loro legame di parentela.

