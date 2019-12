Palinsesti Mediaset 2020, Grande Fratello Vip l´8 gennaio, Live D’Urso alla domenica, Tiki Taka su Rete 4

Svolte, cambiamenti e work in progress in casa Mediaset. Non sembra esserci molta pace tra le reti del Biscione in questa fase, e i cambiamenti in palinsesto fanno registrare spostamenti di giorni e di canale. Per quali programmi?

E´ presto detto. Ecco le novitá nell´ambito dei Palinsesti Mediaset per i prossimi mesi a venire.

Palinsesti Mediaset 2020, Grande Fratello Vip da mercoledì 8 gennaio, la D’Urso alla domenica, Tiki Taka passa su Rete 4

Dunque per i Palinsesti invernali si registra ancora parecchio movimento. Partiamo da Canale 5, che a gennaio potrà puntare sul doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip. La collocazione sarà inizialmente un po’ ballerina. Il Grande Fratello Vip, infatti, non partirà martedì 7 gennaio, bensì mercoledì 8 cosi da non duellare col film tv su Alberto Sordi in onda su Rai1.

Solo dalla settimana successiva e poi per tutto il mese di gennaio il reality tornerà nella serata del lunedi: si scontrerà con la fiction La Guerra è Finita. E poi andrá a raddoppiare al venerdì.

Qui lo scontro promette scintille con Il Cantante Mascherato, il nuovo show di Milly Carlucci che debutterà il prossimo 10 gennaio su Rai1.

Altra variazione riguarderà invece Live – Non è la D’Urso. Infatti il talk di Barbara D’Urso lascerà la serata del lunedì e andrà in onda alla domenica tornando dunque alla collocazione di qualche settimana fa) dal 12 gennaio.

Di conseguenza Tiki Taka sarà costretto a cambiare rete: questa volta però si va su Rete 4.

Quanto a Italia1 tutto puntato su La Pupa e il Secchione e Viceversa. Al giovedì (dal 19 gennaio) invece, su canale 5 é confermato il ritorno di Chi vuol essere Milionario? con Gerry Scotti.

Nessun dubbio al sabato (dall’11 gennaio) con C’è Posta per Te con Maria De Filippi.