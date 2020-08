Palinsesti Mediaset Autunno 2020: novità e conferme, orari, canali, Temptation Island,Non è la D’Urso, Gerry Scotti, Quarta Repubblica e non solo

E’ tempo di pianificazioni ma anche di annunci in casa Mediaset. Dal punto di vista strutturale l’azienda del Biscione ha in cartello tutta una serie di format che partono dalle grandi conferme e dai ‘giganti’ del piccolo schermo. Cosa ci sarà da vedere nell’autunno di Mediaset in questo 2020?

Palinsesti Mediaset Autunno 2020: chi andrà in onda

L’autunno 2020 di Mediaset si presenterà ai nastri di partenza, specialmente in prima serata con tutta una serie di grandi conferme su Canale 5, Italia 1 e Rete 4: cosa ci aspetta? Si parte con Canale 5, che lancerà tutte le sue principali attrazioni nel prime time d’autunno. Quali?

Mercoledì 9 settembre, salvo cambiamenti, esordirà la nuova edizione di Temptation Island con Alessia Marcuzzi, mentre giovedì 10 sarà la volta di Gerry Scotti e il suo Chi vuol essere Milionario?, e ancora poi sabato 12 spazio alla settima edizione di Tú sí que vales (confermati conduttori e giudici dello scorso anno), così come domenica 13 il via di Live – Non è la D’Urso con Barbara D’Urso e lunedì 14 (con raddoppio venerdì 18) la prima puntata del Grande Fratello Vip 5 condotto ancora da Alfonso Signorini. Anche se c’è una ipotesi di slittamento di una o due settimane.

Italia 1 lancia invece la serie Lincoln Rhyme, tratta dal best seller Il collezionista di ossa, che partirà martedì 25 agosto e andrà in onda per cinque settimane fino al 22 settembre. I nuovi episodi di Chicago Med partono giovedì 20 agosto e andranno avanti fino al 1° ottobre. Il venerdì, dall’11 settembre, ecco Roberto Giacobbo con il suo Freedom – Oltre il Confine. Slittano, invece, Le Iene: la prima puntata è fissata per martedì 6 ottobre.

Sul fronte Rete 4, Nicola Porro con Quarta Repubblica si riprenderà il lunedì sera già dal 31 agosto. E poi, dalla seconda settimana di settembre, Mario Giordano con Fuori dal Coro (da martedì 8), Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio (da giovedì 10) e Gianluigi Nuzzi con Quarto Grado (da venerdì 11).