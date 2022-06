Palinsesti Rai autunno 2022: show di Gianni Morandi e non solo

Tolto il telo nelle scorse ore di tutti i principali palinsesti televisivi dei canali Rai per quanto concerne il prossimo autunno: che cosa ci aspetta nel 2022 in tv, e quali le sui principali programmi, format e personaggi da poter vedere nell’autunno 2022 in casa RAI?

Andiamo a vedere, nel merito, in questo contesto, alcune delle principali novità del palinsesto di RAI 1, per quanto riguarda in modo particolare su un paio di programmi considerati molto attesi, tra cui uno con protagonista uno degli artisti più noti e apprezzati sia della tv che soprattutto della musica, vale a dire Gianni Morandi.

Ecco cosa bolle in pentola in casa Rai quanto al Gianni nazionale, e non solo, per l’autunno 2022.

Autunno 2022: le novità di Rai 1, spunta Morandi

Tra le novità dei palinsesti autunnali Rai per la stagione tv 2022/2023 sono molti i programmi nuovi, e le new entry tra i volti del canale, come Alessia Marcuzzi, Ilaria D’Amico e Alessandro Cattelan. Ma anche Rai 1 e Rai 3 riservano programmi tutti da attendere.

Una delle più attese, come anticipato, è GO GIANNI GO (19 dicembre, prima serata): Un vero e proprio show evento con protagonista Gianni Morandi, che celebra 60 anni di carriera nella sua Bologna con un “concertone”.

Arriva poi un TEMPO E MISTERO (dal 3 ottobre, seconda serata), un racconto del Belpaese tramite i casi criminali più emblematici che hanno segnato la società e il costume, con Giancarlo De Cataldo.

Spazio anche a BASCO ROSSO (dal 21 novembre, seconda serata) che racconta l’addestramento dell’unità speciale dell’Arma dei Carabinieri “Cacciatori” a cui è affidata la lotta del crimine organizzato in quattro regioni italiane.