Palinsesti Sky 2020/2021: tutte le fiction, le serie Tv, lo sport, calcio e cinema. E ecco la serie su Totti

Sono stati ufficialmente presentati i palinsesti Sky 2020/2021: una continua ricerca di miglioramenti, di nuovi programmi, prodotti, esclusive ed alta tecnologia. Che cosa vedere nella pay tv la prossima stagione? Ecco il quadro su tutte le fiction, le serie Tv, lo sport, il calcio nazionale e internazionale e anche ovviamente il cinema. E in più, una ‘chicca’: arriva la serie tv su Totti.

Palinsesti Sky 2020/2021: tutte le novità su sport, serie tv, film

Le principali news in merito al palinsesto ed dell’offerta Sky per la nuova stagione televisiva fanno riferimento alle produzioni originali delle serie tv che riguarderanno nomi inediti sia davanti che dietro la macchina da ripresa. Ma numerose sono anche i tanti prodotti in arrivo, come i film in tv da gustarsi ovviamente in abbonamento, già a partire da questa estate. Ecco dunque il quadro su tutti i titoli previsti, divisi per categoria.

Leggi anche: Coronavirus, rivoluzione palinsesti Rai1: saltano La Prova del Cuoco e Vieni da Me. Storie Italiane e La Vita in Diretta durano di più

Palinsesti Sky 2020/2021: tutte le fiction Sky Original

Tra i nuovi nomi della produzione Sky Original con Sky Studios ci sarà quello di Paola Cortellesi, protagonista su Sky Cinema dal 14 settembre con Petra, serie diretta da Maria Sole Tognazzi: quattro gialli al femminile che prendono spunto dalle storie della detective di Barcellona Petra Delicado, ispettrice della Mobile di Genova creata da Alicia Giménez Bartlett, che avrà al suo fianco il viceispettore Antonio Monte, alias Andrea Pennacchi.

Ad ottobre giunge poi su Sky Atlantic la serie We are who we are, storia di formazione targata Sky-HBO e diretta da Luca Guadagnino, che parla della storia di due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia. E ancora poi, in autunno sullo stesso canale arriva Romulus, serie Sky, Cattleya e Groenlandia in dieci episodi creata e diretta da Matteo Rovere per raccontare in protolatino la nascita di Roma. Nel cast Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli, mentre la sigla sarà cantata da Elisa.

aggiornamento ore 00.04

Su Sky Cinema ritorno in pompa magna di due nuove storie de I Delitti del BarLume e esordio per Cops – Una Banda di Poliziotti, una commedia irriverente in due storie, che parla della provincia italiana dal punto di vista dei poliziotti, obbligati a inventare crimini per non perdere il lavoro: dirige Luca Miniero, il cast sarà composto da Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia e Giulia Bevilacqua.

Nella seconda parte della nuova stagione tv, cioè il prossimo anno, ecco poi uno dei progetti principali di Sky Original, ovvero Speravo de morì prima, serie Wildside, Fremantle, Capri Entertainment, The New Life Company e Kwaï, ispirata al libro di Francesco Totti Il Capitano. Sei episodi che snocciolano la storia dei suoi ultimi due anni da giocatore tra dramma e commedia, per la regia di Luca Ribuoli: ad interpretare il calciatore Pietro Castellitto, figlio di Sergio, mentre Greta Scarano sarà Ilary Blasi e, con loro, Monica Guerritore, Giorgio Colangeli, Gianmarco Tognazzi e Primo Reggiani.

Nel 2021 arriveranno poi su Sky Atlantic Domina – dramma epico prodotto Fifty Fathoms, Sky Studios e Cattleya con Kasia Smutniak nei panni di Livia Drusilla, insieme a Isabella Rossellini, Liam Cunningham e Claire Forlani – e ancora poi Anna (titolo provvisorio), serie di Niccolò Ammaniti: una narrazione di un mondo devastato da un virus, in cui in cui gli esseri umani vivono solo quattordici anni e che avrà come protagonista l’esordiente Giulia Dragotto nei panni di Anna. In dirittura di arrivo, infine, una serie dei fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo e Blocco 181 (titolo provvisorio), primo progetto televisivo di Salmo, ambientata nella periferia di Milano, tra le comunità multietniche.

Attesissimo poi il reboot seriale in otto episodi di A Casa Tutti bene, film di Gabriele Muccino, che sarà sul set nella primavera 2021 per Sky e Lotus Production.

aggiornamento ore 5.41

Palinsesti Sky 2020/2021: le serie tv

Per quanto riguarda le serie tv, dal 24 luglio su Sky Atlantic andrà in onda la miniserie Il Complotto contro l’America, dal 2 settembre la seconda stagione di Yellowstone, dall’11 settembre la miniserie Perry Mason, dal 22 Un volto, due Destini (I Know This Much Is True) e più avanti The Good Lord Bird, The Undoing – Le Verità non Dette, Penny Dreadful: City of Angels e la quarta stagione di Fargo con Salvatore Esposito.

Da ricordare, poi, la seconda stagione di Gangs of London, quella di Das Boot (già interamente disponibile on demand), quella di Save me too (disponibile dal 10 agosto su Sky Atlantic), la terza di Riviera (in autunno su Sky Atlantic) e quella di Tin Star in inverno. Prossimamente in video anche The Third Day con Jude Law e Naomie Harris e la seconda stagione di A Discovery of Witches.

Palinsesti Sky 2020/2021: i film

Su Sky spazio anche alla nuova stagione del cinema, con i titoli delle grandi major internazionali su Sky Cinema: Universal, Sony Pictures e da gennaio 2021 anche Warner Bros. Tra i titoli in prima tv ben 18 chicche, Pinocchio, Favolacce, Hammamet, Downtown Abbey, Tutto il mio Folle amore, Judy, City of Crime, 7 ore per farti innamorare, a cui si aggiungono titoli come Cattive acque, Gli anni più belli di Muccino, L’Ufficiale e la spia, Le Mans ‘66 – La Grande Sfida, Jojo Rabbit, e ancora poi Ad Astra, Bad Education, La Famiglia Addams, L’Uomo del Labirinto, per finire con un altro set, come Se mi vuoi bene, Terminator – Destino Oscuro, Tolo Tolo di Checco Zalone, Il Primo Natale, Sono solo Fantasmi, Odio l’estate, Trolls world Tour, Dolittle, Underwater.

aggiornamento ore 9,19