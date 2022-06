Palinsesti Tv8, Nicola Savino da settembre con show in prime time

(Adnkronos) – Nicola Savino entra a far parte della squadra di Tv8: da settembre, infatti, sarà affidata a lui la conduzione di uno show quotidiano nella fascia delle 20.30. “Il mio sogno è sempre stato quello di sedermi a tavola con i telespettatori e accompagnarli durante la cena per poter diventare uno ‘di famiglia’ – ha affermato Nicola Savino – TV8, una rete che mi assomiglia per freschezza, velocità e intelligenza mi ha dato questa opportunità: ad accettare ci ho messo 8… secondi”.

“Siamo molto contenti di dare il benvenuto a Nicola Savino nella famiglia Sky e su Tv8 – ha dichiarato Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia – uno showman e autore poliedrico che ha fatto dell’ironia intelligente e originale la sua cifra. Siamo certi che Nicola saprà portare su Tv8 questa sua inconfondibile impronta, che ricalca inoltre proprio lo spirito del canale, dinamico, moderno e innovativo. Lo aspettiamo a settembre in un nuovissimo show preserale, una sfida importante ed un nuovo fondamentale tassello nel palinsesto di Tv8, per continuare ad offrire al pubblico un intrattenimento leggero ma mai superficiale e per tutta la famiglia, con la consueta cura Sky, a cui Nicola aggiungerà il suo apprezzatissimo tocco personale”.

Savino sarà alla guida di un nuovissimo game show, prodotto da Banijay Italia, in cui i concorrenti proveranno ad indovinare abitudini e opinioni degli italiani. I gusti degli italiani infatti sono davvero imprevedibili, e il compito dei concorrenti sarà proprio quello di indagarli e approfondirli, in un viaggio divertente e curioso alla scoperta delle loro propensioni e consuetudini attraverso un gioco tutto da indovinare.