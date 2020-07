Palombara, ritrovato ragazzo scomparso da otto anni grazie a ‘Chi l’ha visto?’

Era uscito di casa per andare alle scuole serali, dove si era segnato per recuperare gli anni persi. Non è più tornato a casa, fino ad oggi. L’incredibile storia arriva da Palombara, alle porte di Roma, dove un ragazzo di 16 anni, 8 anni fa, era sparito dalla circolazione, facendo perdere le proprie tracce. M non la speranza dei familiari.

Per anni le ricerche sono continuate, attraverso indagini di polizia e azioni solitarie. La svolta è arrivata quando il caso è stato sottoposto all’attenzione di ‘Chi l’ha visto?’, storico programma Rai specializzato in ritrovamenti di questo tipo. E proprio così il ragazzino di 16 è stato riabbracciato dagli affetti, otto anni più tardi.

Chiedeva le elemosina a Genova

Quel ragazzo ora ha 24 anni, è stato ritrovato a chiedere le elemosina a Genova. La segnalazione è arrivata da uno spettatore di Chi l’ha visto, che ha dopo aver ricevuto l’avviso si è messa in moto per rintracciare il ragazzo scomparso.

Missione compiuta: il 24enne è arrivato a casa, è stato abbracciato dalla mamma. Ancora ignoti i motivi che lo hanno spinto ad allontanarsi di casa così giovane, così come il modo in cui ha passato questi ultimi otto anni. Quello che conta però è che sia stato riportato alla famiglia, che ora può consolarsi sapendo che gli sforzi profusi negli ultimi anni non sono stati vani ma hanno invece portato all’obiettivo a lungo rincorso. Il più importante.

“Grazie a tutti! Grazie #Genova!”: Gli spettatori ritrovano il sedicenne scomparso otto anni fa dalla provincia di #Roma. I familiari ringraziano a #chilhavisto”. Ha scritto la trasmissione Rai su Twitter per annunciare il ritrovamento del ragazzo.