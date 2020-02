Panariello, Conti, Pieraccioni: lo show su Rai 1 a San Valentino

Passare San Valentino sorridendo con gag, ironia e spasso. A Rai 1 hanno pensato di regalare a tutti i telespettatori, per la festa degli innamorati del 14 Febbraio 2020, un appuntamento coi fiocchi. Quale?

Panariello, Conti, Pieraccioni: lo show. Lo spettacolo dei tre toscani arriva in tv riproducendo il successo teatrale. Su cosa verte lo spettacolo?

Negli ultimi tre anni hanno girato l’Italia in ogni parre e il loro spettacolo teatrale è stato un successo. Adesso Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni portano “lo spettacolo dei record” anche in tv.

Stiamo parlando di Panariello, Conti, Pieraccioni: lo show, ovvero il prodotto, il cui titolo è esattamente questo che andrà in onda oggi venerdì 14 febbraio, in prima serata su Rai1, alle 21.25.

Si tratterà dunque, per una giornata come quella della festa degli innamorati di assistere a un vero evento mediatico. Quello che a tutti gli effetti rappresenta una sorta di congedo in grande stile per uno show entrato dnella storia dello spettacolo italiano.

Tutto è dovuto all’alchimia che si fonda sulla storica amicizia dei tre diversi artisti che soprattutto, in partenza, sono tre amici.

Tutti e tre, in modo diverso, in tempi diversi e modalità differenti hanno ottenuto il successo. E poi si sono uniti in questo unicum di qualità, in grado di portare sul palco il sorriso, ma anche momenti di riflessione e di toccanti momenti di emotività.

Un gran viaggio nel cabaret e nelle gag, tra imitazioni, travestimenti e sketch vari. Uno show, nato quasi per gioco, che il pubblico ha amato.

Panariello, Conti e Pieraccioni sono stati ovunque, per uno show da record che stato rappresentato anche all’Arena di Verona. Tutto verte sul concetto della riunione, a 25 anni di distanza dal loro primo show teatrale insieme, di tre spettacolari geni dell’arte italiana.