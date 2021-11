Panatta: “Con Giampiero Galeazzi telecronache tra scherzi e risate”

“Ricordo che Giampiero Galeazzi faceva le telecronache quando io ancora giocavo. Quando abbiamo iniziato a farle insieme forse erano meno tecniche e schematiche di quelle di oggi, sicuramente molto più umane, come lo era lui”. Adriano Panatta per anni ha formato un ‘doppio’ con Giampiero Galeazzi, commentando per la Rai edizioni di Roland Garros e Wimbledon, oltre a finali di Coppa Davis.

“Mi dispiace tantissimo, sapevo che non stava bene. Eravamo molto amici con Giampiero. Con lui ho solamente bei ricordi, tanto allegri, divertenti. Era un professionista pazzesco, veniva a fare le telecronache preparatissimo, sapeva tutto. Ogni tanto gli facevo qualche scherzo, si avventurava in una disquisizione tecnica, io allora gli facevo no con la testa apposta – racconta ridendo – e lui, bravissimo, cambiava subito versione. Io poi gli dicevo che scherzavo, era molto divertente questa cosa”.