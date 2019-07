Pannofino: I giovani autori hanno poche idee

“Gli autori giovani dovrebbero avere idee nuove e non mangiare sempre la stessa pappa da tanti anni. Che poi, per carità, uno va sul sicuro perché le reti, gli autori, i registi preferiscono girare delle serie tranquille. Invece bisogna avere coraggio, raccontare cose nuove. Soltanto alcuni tentano, ma non è sufficiente”.

Non è un’accusa o una bacchettata quella espressa dal regista-attore e doppiatore Francesco Pannofino, in occasione del decennale del suo ‘Boris‘, celebrato in occasione del Bct Festival in svolgimento a Benevento. Giustamente Pannofino, per l’occasione affiancato da Alessandro Tiberi ed Alessandro Calabresi, proprio parlando della sua creatura ha tenuto a sottolineare che “Boris ha dato spunti che non sono stati molto seguiti fino adesso. La produzione delle fiction è tornata ad essere quella di prima, a parte prodotti belli come Romanzo Criminale e Gomorra ma che riguardano un altro genere. Pensavo che altri autori, altri gruppi di attori, potessero portare avanti idee non simili, è ovvio, ma innovative, invece è ritornato ad essere tutto come prima nella fiction italiana”.

Come dargli torto? Basta dare un’occhiata ai palinsesti televisivi… per morire di noia…

