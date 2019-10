Panzironi: “Racconto lo stile di vita 120 in un film”

C’è chi lo ama, e c’è chi lo odia. Come è inevitabile che sia infatti, giungere all’apice della popolarità comporta comunque conseguenze. Nel caso specifico poi, ad alimentare la sua nomea c’è una delicatissima questione che ne determina la sua stessa ragione d’essere: aver sfidato pubblicamente la medicina. E già perché Adriano Panzironi, di professione giornalista, ha avuto l’ardire di aver lungamente ‘studiato’ la chimica degli alimenti ed i suoi effetti sul corpo umano, fino a sviluppare una sua teoria, secondo la quale, adottando un preciso stile di vita – soprattutto alimentare – si potrebbe arrivare a vivere fino a 120 anni. Uno stile di vita divenuto uno slogan, un libro, ed ora anche un docu-film.

Praticamente ‘tallonato’ dall’Agcom (per le sue continue e numerosissime promozione sulle tv locali), e dall’Antitrust (con sanzioni pecunarie pesantissime), osteggiato dall’ordine dei Medici, tuttavia Panzironi non mostra nessun segno di cedimento anzi, come ha dimostrato poche sere fa nella diretta di Canale 5 dalla D’Urso, lui è sempre pronto a rilanciare, fermamente convinto della bontà delle sue deduzioni. C’è inoltre da evidenziare che oggi in Italia ben 700mila persone hanno adottato il cosiddetto stile ‘Life 120’, constatando, e testimoniando di averne tratto immediati (ed in alcuni casi, ‘insperati’) benefici, sia fisici che psicologici.

“La ‘120’ – spiega Panzironi – oggi è una rivoluzione, ci sono più di 700mila persone che la seguono, persone che si sentono rinate e sono guarite dopo averla seguita. E’ normale che questo faccia paura ai potentati economici che oggi rappresentano l’industria del malato, e alla classe medica che tende ad autoconservarsi mantenendo lo status quo”.

Così, come dicevamo, dopo il successo del vendutissimo libro, ed una serie di conferenze tenute addirittura nei palasport, prodotto dalla Format di Mauro Venditti e distribuito da Zenit, ora ben 130 sale cinematografiche si apprestano ad ospitare

l’8 ed il 9 ottobre ‘L’uomo che volle vivere 120 anni‘. Tuttavia, il docu-film diretto da Dado Martino (e presentato stamane alla Casa del Cinema), al momento non ha ancora avuto il ‘via libera’ dalla Commissione per la Revisione Cinematografica.

Max