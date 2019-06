Paola Cortellesi: “Nel prossimo film lavorerò con Albanese”

“Il mio è un pensiero gioioso anche se oggi è un giorno triste, perché ha reso grandissime le storie, e se pensi a Zeffirelli pensi a qualcosa di grandioso e meraviglioso. E’ stato importante non solo per il cinema, ma per tutta l’arte di questo paese, perciò, ricordandolo, il mio è un pensiero di gioia”. Da donna di spettacolo sensibile e raffinata come è, il suo primo pensiero è stato per Franco Zeffirelli. Incontrata dalla giornalista Ilaria Floris dell’agenzia di stampa AdnKronos, Paola Cortellesi è in questi giorni tra gli ospiti della rassegna cinematografica ‘Filming Italy Sardegna Festival‘, nell’incantevole scenario naturale che esalta il ‘Fort Village’.

Paola Cortellesi: mi dirigerà mio marito

Con l’ottima accoglienza di pubblico e di critica riservata al recente ‘Ma cosa ci dice il cervello’, nel quale è diretta dal marito Riccardo Milani, l’attrice romana si lascia scappare alcune anticipazioni.

Intanto tornerà a lavorare in coppia con l’amico di sempre Antonio Albanese e, alla cronista confida che “C’è in programma un progetto per un nuovo film con mio marito, e sappiamo che si realizzerà insieme ad Antonio Albanese”. Ma non ci sono troppi altri particolari da aggiungere in quanto, spiega ancora la Cortellesi, “E’ ancora nella fase embrionale. Certo – aggiunge poi alludendo al marito, e non tradendo la sua spiccata vocazione comica – sempre che non ci separiamo prima!”.

Max