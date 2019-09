Paola Minaccioni: chi è l’attrice e imitatrice di Chiara Ferragni

Il suo è un volto noto delle televisione, in particolare per la sua simpatia espressa in diverse fiction e con le sue imitazioni. Parliamo di Paola Minaccioni, attrice e conduttrice radiofonica, imitatrice dall’ottimo talento.

Paola Minaccioni, classe 1971, è figlia di Roberto, uno storico massaggiatore della squadra di calcio della Roma. Nella sua carriera si forma come attrice presso il laboratorio di Serena Dandini e presso il Centro sperimentale di cinematografia.

Paola Minaccioni: età, altezza, marito, figli, foto e film di Ferzan Ozpetek

Una grande spinta dal punto di vista lavorativo la ottiene nel 2012 dopo la partecipazione al film di Ferzan Ozpetek “Magnifica presenza”, una performance che le vale la candidatura sia al Nastro d’argento che ai Ciak d’oro come migliore attrice non protagonista. Con questo film vince un Globo d’oro.

La collaborazione con Ozpetek ha il suo culmine quando Paola Minaccioni vince il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista per il film “Allacciate le Cinture“, oltre alla nomination al David di Donatello nella stessa categoria.

In tv il suo volto compare in diverse sitcom e fiction fra le quali Camera Cafè, Un medico in famiglia, The show must go off, Una pallottola nel cuore e Sorelle.

Ultimamente si è fatta notare anche per le sue imitazioni, in particolare quella di Chiara b, e come conduttrice in radio.