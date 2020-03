Paolo Bonolis, bufera contro Mediaset: “Sono irrintracciabili. Possibile che torni in Rai”

Una vera e propria bufera quella che Paolo Bonolis ha scatenato in queste ore contro Mediaset: laddove, a suo dire, sono tutti “irrintracciabili”. Ma che cosa succede tra Bonolis e l’azienda del Biscione?

Dopo una lunga fase d’amore, c’è aria di rottura tra le parti: diverse le ragioni, non ultima ma forse decisiva la sospensione di Avanti un altro (puntate registrate), per mandare in onda repliche. Paolo Bonolis non l’ha affatto presa bene, tanto da aver paventato un incredibile risvolto.

“E’ possibile che torni alla Rai”, ha fatto intendere. Ma che cosa è successo di preciso? Scopriamolo insieme.

Paolo Bonolis, contro Mediaset: possibile un ritorno in Rai. Cosa succede, quando, scenari e rumors

Il matrimonio tra Paolo Bonolis Rai potrebbe tornare a riaprirsi, mentre quello tra il conduttore e Mediaset, invece, sciogliersi. Lo dice lo stesso conduttore televisivo, seccato da quanto accaduto con Mediaset.

Con cui, Paolo Bonolis è davvero in guerra. Cosa è accaduto? Al conduttore televisivo romano non è certo piaciuta la decisione dell’azienda di sospendere il suo programma ‘Avanti un Altro’ per rimpiazzarlo con delle repliche dello stesso.

L’idea di evitare il pubblico in studio in qualunque trasmissione, dopo il decreto anti-Coronavirus emanato dal governo lo scorso 8 marzo non quadra affatto, trattandosi di repliche: tanto è vero che a Paolo Bonolis la situazione ha portato a realizzare una sorta diretta su Instagram con i propri followers, per far loro capire di essere contrariato per questo

“Non so perché l’azienda ha preso determinate decisioni, non me l’ha spiegato nessuno anche perché sono irrintracciabili. Le repliche di ‘Avanti un Altro’ e ‘Ciao Darwin’ sono quelle dell’ultima edizione, quindi credo che alla fine della fiera si tratti di una questione economica. E c’è un’altra cosa che non ho capito, ovvero trasmettere ‘Ciao Darwin’ in onda contemporaneamente a ‘Il meglio di Viva RaiPlay’. Sono entrambi fenomeni di divertimento e di alleggerimento della tensione, che potevano mandare in giorni diversi in modo da non costringere il pubblico a scegliere, però che ce devo fa’?”.

Ma sono altre le parole choc di Bonolis. “Posso tornare in Rai in qualunque momento”, ha detto.

Si parlava de ‘Il Senso della Vita’, talk show da lui condotto tra il 2005 al 2011 a spezzoni. “È un format che non credo verrà riproposto, a meno che io non lasci Mediaset per tornare in Rai. E questo potrebbe accadere. Non siamo proprietari delle televisioni, ed ognuno ha preso la propria strada. Io, tutto sommato, mi diverto anche molto nella leggerezza non ipocrita e quasi fanciullesca, di ‘Ciao Darwin’ e ‘Avanti un altro’. E come me il maestro Luca Laurenti. Ce la spassiamo entrambi a dissacrare quello che stupidamente è ritenuto sacro”.

Dunque, un futuro in mamma Rai per Bonolis? Staremo a vedere.