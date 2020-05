Paolo Cerullo: chi è il futuro marito di Miriam Leone

Paolo Cerullo è un musicista italiano, il cui nome è diventato rapidamente famoso nel momento in cui l’attrice Miriam Leone ha annunciato che si sposerà, e che lui sarà il suo marito.

L’ex miss Italia ha infatti stupito i fan annunciando le nozze, ma sul suo futuro coniuge non si sa ancora moltissimo.

Paolo Cerullo: chi è, età, foto, lavoro, Instagram del marito di Miriam Leone

A dare l’indiscrezione del matrimonio fra Miriam Leone e Paolo Cerullo è stato il settimanale Chi, ma al momento si sa solo che sarà celebrato a Milano, appena si normalizzerà la situazione dei contagi da coronavirus.

Di Paolo Cerullo si sa solo che un musicista e dovrebbe vivere a Milano, ma non si sa se sia milanese di origine.

In realtà su Internet non ci sono tracce di lui e non si reperiscono neanche foto. Merito dell’attenzione dell’attrice per la sua vita privata, su cui cerca di mantenere il più stretto riserbo.