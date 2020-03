Paolo di Napoli Trono Over: chi è l’ex di Gemma Galgani tornato a Uomini e Donne

Paolo di Napoli Trono Over: chi è l’ex di Gemma Galgani tornato...

Scontri, ritorni, colpi di fulmine e conoscenze nuove. Il Trono Over di Uomini e Donne continua a regalare sorprese e colpi di scena, come accade ormai da anni. Il programma condotto da Maria De Filippi, infatti, riesce ad incollare ogni giorno allo schermo della tv milioni di italiani interessati alle vicende di dame e cavalieri.

La protagonista in questi casi, come spesso accade, è Gemma Galgani, ormai da anni volto di punta della trasmissione pomeridiana di Canale 5. La dama torinese è diventata ormai celebre per la sua esperienza a Uomini e Donne durante la quale ha conosciuto molti uomini senza però trovare, al momento, l’anima gemella.

Paolo di Napoli, ritorno e scontro

E proprio a proposito di ex di gemma Galgani, Tina Cipollari, acerrima rivale della dama torinese, ha riportato in studio gli uomini che l’hanno frequentata in passato. Tra questi Paolo di Napoli, con cui Gemma ha avuto una frequentazione anni fa, poi naufragata senza lasciare tracce.

Tra i due però si creerà subito un clima teso, perché il cavaliere affermerà di avere avuto una notte di fuoco con Gemma, scenario che la dama negherà con tutte le forze fino ad arrivare allo scontro con Paolo di Napoli, ex cavaliere della trasmissione di Maria de Filippi tornato in studio per volere di Tina Cipollari. Ma stando alle ultime vicissitudini molto probabilmente ci rimarrà poco.