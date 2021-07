Paolo Villaggio, 4 anni fa l’addio: l’omaggio a Roma

A 4 anni dalla morte di Paolo Villaggio si moltiplicano gli omaggi all’attore e scrittore scomparso il 3 luglio del 2017. Anche perché nel 2021 cade anche il cinquantennale della pubblicazione del primo romanzo dedicato a ‘Fantozzi’. Sui social il Premio Strega Sandro Veronesi ne elogia le doti letterarie meno celebrate di quelle cinematografiche: “Che Paolo Villaggio, morto quattro anni fa, fosse anche un grande scrittore, è passato inosservato. Ma lo era”, scrive Veronesi. E l’attore Luca Bizzari commenta: “I suoi libri sono di una durezza incredibile. Grandiosi”.

Intanto oggi Roma rende omaggio alle due ricorrenze con due appuntamenti: stamattina nella Sala della Protomoteca in Campidoglio la Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla presentazione dell’omaggio assieme alla figlia dell’attore e scrittore, Elisabetta Villaggio.

E stasera, nell’ambito delle notti Bianche del cinema, il cinema Adriano di Roma ospiterà la “Maratona Fantozzi”. L’iniziativa, organizzata da Daniele Liburdi e Massimo Mescia di Volume Entertainment e da Ivan Tamburrini del Socio Aci, sarà presentata alle 21 alla casa del Cinema da Laura Delli Colli insieme al regista e critico cinematografico Mario Sesti.

Tra gli ospiti ci sarà la famiglia Villaggio ma anche tanti artisti, amici e compagni di viaggio dell’attore, tra cui Neri Parenti, Ricky Tognazzi, Ezio Greggio, il produttore di tanti film con Villaggio, Bruno Altissimi, il comico e autore tv Saverio Raimondo, la celebre controfigura cinematografica di Villaggio, Clemente Ukmar e anche l’interprete dell’indimenticabile Contessina Serbelloni Mazzanti Vien Dal Mare, Elena Tricoli. Poi, dalle 23.30, partirà la lunga maratona dei film della saga: ‘Fantozzi’, ‘Il secondo tragico Fantozzi’, ‘Fantozzi contro tutti’, ‘Fantozzi subisce ancora’ e il docufilm ‘La voce di Fantozzi’ con l’ultima interpretazione di Paolo Villaggio.

La Maratona Fantozzi (che vede coinvolti anche tanti altri cinema in Italia) è solo in primo di una serie di eventi che verranno dedicati all’attore e scrittore quest’anno. In occasione dei cinquant’anni dalla prima pubblicazione del romanzo Fantozzi, personaggio letterario prima ancora che successo cinematografico, la famiglia Villaggio con alcuni partner ha lanciato il progetto ‘Clamorosamente Villaggio!’, un viaggio dentro la vita e la carriera di Paolo Villaggio. Artista a tutto tondo, versatile, controcorrente, rivoluzionario, che ha segnato non soltanto il mondo dello spettacolo, ma anche il costume del nostro Paese, lasciandoci un ritratto dissacrante dell’Italia e degli italiani in cui tanti si sono riconosciuti.

Attraverso una serie di eventi e appuntamenti speciali, arricchiti da testimonianze e materiali inediti, ‘Clamorosamente Villaggio!’ nel biennio 2021-2022 sarà un’esperienza polifonica che accompagnerà il pubblico nel mondo fantastico di un intellettuale e di un artista che, sotto le vesti del clown, nella più alta accezione del termine, ha segnato in modo indelebile i nostri ultimi cinquant’anni di Storia.