Papa: “Chiacchiericcio è un’arma letale”

(Adnkronos) – “Il chiacchiericcio è un’arma letale, uccide l’amore, la società, la fraternità”. Lo ha detto Papa Francesco parlando a braccio prima dell’Angelus di oggi. Spiegando il vangelo della Festa del Battesimo del Signore, Bergoglio ha citato il papa emerito Ratzinger a poco più di una settimana dalla morte. “Benedetto XVI – ha detto – ha affermato che ‘Dio ha voluto salvarci andando lui stesso fino in fondo all’abisso della morte, perché ogni uomo, anche chi è caduto tanto in basso da non vedere più il cielo, possa trovare la mano di Dio a cui aggrapparsi e risalire dalle tenebre a rivedere la luce per la quale egli è fatto'”.

Nell’omelia, Bergoglio ha spiegato che cos’è la giustizia di Dio. “Noi tante volte abbiamo un’idea ristretta di giustizia e pensiamo che essa significhi: chi sbaglia paga e soddisfa così il torto che ha compiuto. Ma la giustizia di Dio, come la Scrittura insegna, è molto più grande: non ha come fine la condanna del colpevole, ma la sua salvezza e la sua rinascita, il renderlo giusto”, “non vuole distribuire pene e castighi” ma “consiste nel rendere giusti noi suoi figli liberandoci dai lacci del male, risanandoci, rialzandoci”. E’ “la misericordia che salva, l’amore che condivide la nostra condizione umana, si fa vicino, solidale con il nostro dolore, entrando nelle nostre oscurità per riportare la luce”, ha detto Papa Francesco.

“Fratelli e sorelle, noi pure, discepoli di Gesù, siamo chiamati a esercitare in questo modo la giustizia, nei rapporti con gli altri, nella Chiesa, nella società: non con la durezza di chi giudica e condanna dividendo le persone in buone e cattive, ma con la misericordia di chi accoglie condividendo le ferite e le fragilità delle sorelle e dei fratelli, per rialzarli – l’esortazione di Francesco – Vorrei dirlo così: non dividendo, ma condividendo. Non dividere, ma condividere. Facciamo come Gesù: condividiamo, portiamo i pesi gli uni degli altri, invece di chiacchierare e distruggere guardiamoci con compassione, aiutiamoci a vicenda”.

“Il chiacchiericcio – ha aggiunto il Papa parlando a braccio – è un’arma letale uccide l’amore, la società, la fratellanza”. “Chiediamoci: io sono una persona che divide o che condivide? E ora preghiamo la Madonna, che ha dato alla luce Gesù, immergendolo nella nostra fragilità perché riavessimo la vita”.