Papa Francesco a Fatima prega per la pace e sottolinea: “Chiesa accoglie tutti”

(Adnkronos) – Tappa a Fatima per Papa Francesco, in visita in Portogallo per la Giornata mondiale della Gioventù. Accolto da circa 200mila persone, il Pontefice ha recitato il rosario nel Santuario con i giovani malati. Si affidano a Maria i dolori del mondo e si prega per la pace: “Preghiamo per la pace. Sia concesso al mondo un duraturo tempo di pace”, ha detto il Pontefice.

“La Chiesa è accogliente e senza porte, è un santuario a cielo aperto, non ha porte. Questa è la casa della madre nel cuore di questa piazza che evoca un grande abbraccio materno. Così sia nella Chiesa, che è madre: porte aperte per tutti, per facilitare l’incontro con Dio; e posto per tutti, perché ognuno è importante agli occhi del Signore e della Madonna”, ha sottolineato nel suo breve discorso a braccio. Bergoglio ha osservato: “Vorrei che oggi guardassimo l’ immagine di Maria e che ognuno pensi: che ci indica? A volte anche le cose che non funzionano bene nel nostro cuore. Ognuno nel suo cuore dica: cosa sta indicando a me la Madre? Cosa c’è nella mia vita che ti commuove e ti interessa? A Gesù indica il nostro cuore. Sentiamo la presenza di Maria Madre vicina a noi. Che benedica tutti noi. Salutiamola con un applauso”.

Il Santuario mariano, meta di pellegrinaggi da tutto il mondo, è già stato visitato dal Pontefice il 13 maggio 2017 per il centenario delle apparizioni della Vergine Maria. Nell’eliporto di Fatima della cittadina portoghese il Papa è accolto dal vescovo di Leiria-Fatima e dal sindaco.