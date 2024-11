Papa Francesco ai giovani: “Non perdete la capacità di sognare” e lancia un appello contro la violenza

Papa Francesco è intervenuto durante l’udienza con il Consiglio Nazionale dei giovani e ha parlato dei preoccupanti segnali di disagio e violenza diffusa

Papa Francesco ha ricevuto in udienza i membri del Consiglio Nazionale dei Giovani e ha lanciato un appello importante: “I giovani italiani sanno essere artigiani di speranza perché sono capaci di sognare. Per favore, non perdere la capacità di sognare: quando un giovane perde questa capacità diventa un pensionato della vita ed è molto brutto”.

Atti di violenza tra i giovani

Papa Francesco ha poi parlato del fenomeno preoccupante della violenza dei giovani, che sembra essere dilagante: “L’aumento di atti di violenza e di autolesionismo, fino al gesto più estremo di togliersi la vita, sono segni di un disagio preoccupante e complesso. Per questo è fondamentale un cammino educativo che coinvolga tutti. Posso dire che serve un ‘villaggio dell’educazione’ dove, nella diversità, si condivida l’impegno a generare una rete di relazioni umane e aperte. Serve un patto, un’alleanza, tra coloro che desiderano mettere al centro la persona e, allo stesso tempo, sono disposti a investire nuove energie per la formazione di chi sarà al servizio della comunità”.

No alla dittatura della droga

Nel suo appello il Pontefice ha poi ricordato quelle “persone sfiduciate perché guardano al futuro con scetticismo e pessimismo”. Per questo Papa Francesco propone una partecipazione attiva nel dialogo con le istituzioni, facendo rete, ma anche facendo chiasso: “In questo compito vi invito ad essere voce di tutti, specialmente di chi non ha voce. E oggi c’è tanta gente che non ha voce, tanti esclusi, non solo socialmente, per i problemi di povertà, mancanza di educazione e dittatura della droga, ma anche di coloro che non sanno sognare“.

Bambini e anziani

Nel suo intervento Bergoglio ha poi voluto dedicare un passaggio a quelli che ha definito gli “estremi della vita”, ossia i bambini e gli anziani. “Voi siete capaci di perdere il tempo per giocare con i vostri figli, o con i vostri nipotini? E poi siete capaci di accarezzare un anziano? Oggi nella nostra cultura i bambini si lasciano crescere da soli, senza tenerezza e i vecchi si mandano nelle case di riposo. Questo deve cambiare: giocare con i bambini e accarezzare i vecchi. E questo farà in modo che che la vostra gioventù sia feconda”.

L’articolo Papa Francesco ai giovani: “Non perdete la capacità di sognare” e lancia un appello contro la violenza proviene da Notizie da TeleAmbiente TV News.