Papa Francesco dona 30 respiratori agli ospedali

Papa Francesco ha deciso di donare 30 respiratori da inviare nei reparti di terapia intensiva degli ospedali delle zone più colpite dall’emergenza Coronavirus in Italia. Ad annunciare la notizia una nota della Sala Stampa della Santa Sede.

Attraverso l’Elemosineria Apostolica, infatti, Bergoglio ha voluto contribuire a questa emergenza causata dalla pandemia di Covid-19 e nei giorni scorsi ha fatto acquistare trenta respiratori che saranno inviati agli ospedali che hanno maggiore necessità: “In questi giorni sono arrivate le notizie su tanta gente che comincia a preoccuparsi degli altri: famiglie che non hanno di che vivere, anziani soli, malati negli ospedali. È un buon segnale. Preghiamo che il Signore susciti nei cuori questi sentimenti”.

Papa Francesco Urbi et Orbi oggi 27 marzo 2020

Oggi pomeriggio alle ore 18 Papa Francesco celebrerà la preghiera e la benedizione ‘Urbi et Orbi‘. In piena emergenza Coronavirus Papa Bergoglio ha deciso di essere vicino a tutti i fedeli trasmettendo in diretta sui canali di Vatican News l’evento, un momento di unione spirituale per tutti che vedrà anche un momento in cui il Pontefice concederà l’indulgenza plenaria secondo le condizioni previste dal recente decreto della Penitenzieria Apostolica: “Ascolteremo la Parola di Dio, eleveremo la nostra supplica, adoreremo il Santissimo Sacramento, con il quale al termine darò la Benedizione Urbi et Orbi, a cui sarà annessa la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria”.

Leggi anche: Indulgenza plenaria, cos’è e come si riceve

Dalle ore 18.00 di venerdì 27 marzo 2020 l’evento sarà trasmesso in diretta mondovisione da Vatican Media e potrà essere seguito in più lingue tramite la Radio Vaticana ma anche sulla pagina Facebook “Vatican News”, e in diretta sul canale YouTube ufficiale. Anche la redazione di Italia Sera seguirà in tempo reale l’evento e consentirà a tutti i lettori di guardare in diretta streaming la celebrazione.