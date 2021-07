Papa Francesco in riabilitazione, “ritorno in Vaticano quanto prima”

Papa Francesco, ancora ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma, “continua le cure previste e la riabilitazione, che gli permetterà quanto prima il ritorno in Vaticano”. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni aggiornando il quotidiano bollettino sulle condizioni di salute del Pontefice.

“Fra i tanti ammalati incontrati in questi giorni,- spiega – rivolge un pensiero particolare a quanti, allettati, non possono tornare a casa: che possano vivere questo tempo come un’opportunità, anche se vissuta nel dolore, per aprirsi con tenerezza al fratello o alla sorella malati nel letto accanto, con cui si condivide la medesima umana fragilità”.