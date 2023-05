(Adnkronos) – Una donna di 32 anni, paralizzata agli arti inferiori da 5 anni per una lesione al midollo in un incidente sportivo, torna a camminare. Grazie a un neurostimolatore che le è stato impiantato all’ospedale San Raffaele di Milano (Gruppo San Donato) è tornata a camminare, recuperando le funzioni motorie. Si tratta, spiegano dall’Irccs di via Olgettina, del “primo intervento in Italia” di questo tipo.