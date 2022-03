Paramonov indicato come ambasciatore russo presso Santa Sede

(Adnkronos) – Alexei Paramonov, il direttore per l’Europa del ministero degli Esteri russo ed ex console a Milano che nei giorni scorsi in un’intervista a Ria Novosti ha parlato di conseguenze irreparabili per il rapporto bilaterale tra Roma e Mosca nel caso di ulteriori sanzioni, è stato indicato nelle settimane scorse come prossimo ambasciatore presso la Santa Sede. E’ quanto apprende l’Adnkronos da fonti informate, secondo cui per la nomina formale manca la firma del presidente Vladimir Putin. A quel punto partirebbe la procedura di gradimento presso il Vaticano.