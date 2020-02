Parasite, di cosa parla il film che ha vinto l’Oscar 2020: trama e cast

Parasite è nella storia del cinema: la pellicola sud coreana è infatti la prima ad aver vinto il Premio Oscar come miglior film pur non essendo in lingua inglese. Un trionfo eccezionale, a cui si aggiungono i premi come miglior film internazionale e migliore regia. Parasite ha fatto quindi bottino pieno battendo colosso come 1917 e The Irishman di Scorsese.

Curiosità: all’interno del film diretto da Bong Joon-ho è presente anche ‘In ginocchio da te’, la canzone di Gianni Morandi inserita nella colonna sonora del film è presente in una delle scene chiave: “Non sapevo fosse una canzone d’amore, ma nel contesto del film risulta comunque geniale”, aveva dichiarato il regista coreano. Ma di cosa parla esattamente Parasite? Scopriamolo insieme.

Parasite, trama e storia

Già il nome dovrebbe far intendere il fulcro del film. Parassiti, riferito ad una famiglia sud coreana che fatica ad avere entrate economiche e cercherà di sfruttare un’altra famiglia benestante. Quattro componenti del nucleo famigliare, nessuno stipendio. Per questo la famiglia Ki-taek dovrà ingegnarsi per andare avanti.

L’occasione arriva quando al figlio Ki-woo verrà proposto un lavoro come insegnante privato presso una famiglia proprietaria di una multinazionale informatica. L’incontro tra le due famiglie darà poi vita ad una serie di disavventure che faranno sorridere e allo stesso tempo riflettere. Il film diretto da Bong Joon-ho vede come interpreti del nutrito cast Song Kang-ho e Lee Sun-kyun tra gli altri.