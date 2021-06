Paratici al Tottenham, l’ex dirigente Juve in Premier League

Fabio Paratici è il nuovo direttore sportivo del Tottenham. Lo ha annunciato il club di Premier League in un comunicato. L’ex dirigente della Juventus ha firmato un contratto triennale. “Sono molto felice. Le nuove esperienze danno sempre energia, potenza e motivazione. Spero di trasferire agli Spurs tutta la mia passione e di costruire qualcosa di ancora più grande”, dice Paratici in un videomessaggio postato sui social dagli Spurs. “Il Tottenham è uno dei migliori club nel Regno Unito e in Europa, con un ambizioso piano a lungo termine. Dedicherò tutto me stesso a questa nuova sfida e non vedo l’ora di lavorare con il team dirigenziale per scrivere un nuovo capitolo, speriamo di successo, nella storia del club”, aggiunge Paratici.