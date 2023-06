Pari opportunità Roma – La presidente Cicculli: “Lunedì in Campidoglio presentiamo ‘Il lavoro diseguale delle donne’”

“Lunedì 5 alle 16.30 saremo in Campidoglio (Sala del Carroccio) per presentare il libro “Lavoro diseguale: Voci, esperienze e immaginari delle donne” di Chiara Davoli e Valeria Tarditi, racconto dell’esperienza lavorativa al femminile attraverso le voci delle donne intervistate.

Uno strumento per conoscere un vissuto reale, fatto di diseguaglianze, discriminazioni, lavoro non retribuito, ma anche di impegno per essere protagoniste sul terreno sociale e politico. Avrò il piacere di introdurre e coordinare questo evento, che considero una nuova occasione per analizzare storie e percorsi che possono aiutarci a comporre un disegno di libertà e autodeterminazione per tutte le donne, per il quale la politica ha ancora molta strada da percorrere.

Condivideremo queste riflessioni con le altre partecipanti, oltre alle autrici, alla presentazione del libro, Maria Grazia Rossilli, sociologa ed esperta di questioni di genere, Mara Gasbarrone, redattrice della rivista InGenere, Giulia Rodano della Casa Internazionale delle Donne che, insieme a Roma Capitale partecipa alla realizzazione dell’evento”.

E’ quanto dichiarato poco fa dalla Presidente della Commissione capitolina Pari Opportunità Michela Cicculli (nella foto).

