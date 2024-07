Parigi 2024: Ceccon vince nei 100 dorso, secondo oro per l’Italia. Thomas Ceccon vicentino, classe 2001, a Parigi ottiene il titolo olimpico dei 100 dorso.

“Ho vinto grazie ai dettagli studiati da tempo”, dice prima di cedere alla gioia: “Sono tanto felice, e anche molto emozionato”.

Aggiornamento ore 8.09

“La mia passione sarà sempre più forte dei sacrifici” ha più volte ribadito il nuotatore più poliedrico dello squadrone azzurro (vanta anche un titolo mondiale nei 50 farfalla, e se il dorso è la sua specialità nuota al top anche nello stile libero.

Aggiornamento ore 11.31

L’unico che agli europei di Roma ha vinto sei medaglie in tre stili diversi, quattro d’oro). Fan di Jannik Sinner, i suoi idoli sono Roger Federer e Michael Phelps il libro sul comodino è Open, la biografia di Andre Agassi. Giocava a tennis da bambino, ma poi qualcuno lo ha buttato in acqua e non si è più fermato Un altro titolo, tre medaglie in tre giorni di gare per la vasca, in attesa delle altre grandi carte da giocare: prima fra tutte quella di Gregorio Paltrinieri, che ha conquistato la finale degli 800 stile con il terzo tempo di 7’42”48, tra i migliori otto entra anche Luca De Tullio, con il settimo tempo.

Aggiornamento ore 14.51