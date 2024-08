Parigi 2024, Taddeucci bronzo nella 10 km femminile

(Adnkronos) –

Ginevra Taddeucci medaglia di bronzo nel nuoto di fondo con il terzo posto nella 10 km femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nelle acque della Senna, l’azzurra chiude in 2h03’42”8 piazzandosi alle spalle dell’olandese Sharon van Rouwendaal, che conquista la medaglia d’oro trionfando in 2h03’34”2, e dell’australiana Moesha Johnson, argento in 2h03’39”4. Giulia Gabbrielleschi è sesta (2h04’17’9″). Il bronzo odierno è la 28esima medaglia italiana ai Giochi: 9 ori, 10 argenti e 9 bronzi.

Taddeucci interpreta alla perfezione la gara nelle insidiose acque della Senna: si gareggia nel fiume, dopo le polemiche legate alla qualità dell’acqua e dopo gli allenamenti saltati. Le atlete devono fare i conti con tratti caratterizzati dalle correnti insidiose, che condizionano inevitabilmente le strategie.

Quando l’australiana Johnson rompe gli indugi ‘stappando’ la gara, Taddeucci aggancia il treno giusto e completa il terzetto che ipoteca il podio tagliando fuori la concorrenza. L’azzurra rimane agganciata alle compagne di avventura e conquista il bronzo pur non riuscendo a inserirsi in una reale volata per l’oro.

“Fino a un mese fa ero fuori dai Giochi, questa medaglia è incredibile”, dice Taddeucci a RaiSport, trattenendo a stento le lacrime. “Mi sono qualificata in extremis, dopo aver mancato il pass a Doha. Non credevo di vincere una medaglia, quando ho toccato al traguardo ho pensato ci fosse anche qualcun altro davanti. Poi ho visto il tabellone…”, dice. “La gara è stata complicata: la corrente era terribile, ad un certo punto ti risucchiava in una specie di imbuto. In un tratto ho faticato moltissimo, quando ho visto che Johnson e van Rouwendaal acceleravano mi sono agganciata. Alla fine ero cotta, ho cercato di rimanere con loro e di resistere”, dice ancora. Missione compiuta.