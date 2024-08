Parigi 2024, telecronaca con gaffe: Nbc sbaglia vincitore 100 metri

(Adnkronos) – Lo statunitense Noah Lyles vince la finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ma il telecronista non se ne accorge. I telespettatori americani, che nel pomeriggio a stelle e strisce seguono la finale della gara regina dell’atletica leggera, rimangono a dir poco interdetti quando sentono le parole del commentatore della Nbc, Leigh Diffey. “La Giamaica ce la fa. Kishane Thompson è medaglia d’oro”, dice Diffey. Accanto a lui, sembra d’accordo anche Ato Boldon, ex velocista di Trinidad & Tobago. Il fotofinish però ristabilisce la verità: oro a Lyles, argento a Thompson. Ovviamente in diretta i commentatori si correggono in tempi rapidissimi. Troppo tardi per il popolo di X: Diffey diventa l’oggetto di una valanga di post.