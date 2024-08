Parigi, dalle Olimpiadi spinta per il turismo: i dati

L’avvio dei Giochi Olimpici ha dato un notevole impulso al turismo a Parigi, con un incremento significativo nel numero di visitatori, come riportato dall’ente turistico cittadino. Tra il 24 e il 27 luglio, Parigi ha accolto circa 650.000 turisti, evidenziando un aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno passato.

Le Olimpiadi spingono il turismo a Parigi

I visitatori francesi sono aumentati del 17,3%, mentre quelli stranieri hanno visto un incremento del 14,8%. Tra i turisti stranieri, il 15,5% proveniva dagli Stati Uniti e il 6,3% dalla Germania, con i tedeschi che hanno visto un incremento del 42% rispetto all’anno precedente.

Il tasso di occupazione degli hotel parigini, che recentemente aveva mostrato una certa disponibilità, ha raggiunto quasi il 90%. Questo aumento potrebbe essere legato alla continua discesa dei prezzi, secondo le autorità turistiche.

Prima dei Giochi, i prezzi erano inizialmente elevati, con una notte in hotel a Parigi il 24 luglio che costava mediamente 258 euro. Tuttavia, a luglio 2023, il costo medio di una camera era sceso a 202 euro, e a agosto a 161 euro. Si prevede che le prenotazioni alberghiere aumenteranno del 5-10% in preparazione ai Giochi Paralimpici, in programma dal 28 agosto all’8 settembre.