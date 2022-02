Parigi, minaccia agenti con coltello: ucciso

(Adnkronos) – Due poliziotti francesi hanno sparato e ucciso un uomo che questa mattina, attorno alle 7, aveva minacciato con un coltello con una lama di circa 30 centimetri alcuni agenti vicino alla stazione ferroviaria Gare du Nord a Parigi. Lo riferisce l’emittente Bfmtv, mentre il ministro degli Interni Gérald Darmanin ha detto che gli agenti ”hanno utilizzato la loro arma per scongiurare ogni pericolo per sé e per i viaggiatori”. Il ministro ha riferito che ”una pattuglia della polizia è stata minacciata da un individuo armato di coltello nella regione dell’Ile-de-France”.

Il ministro dei Trasporti, Jean-Baptiste Djebbari, ha detto a Rmc che l’aggressore era ”conosciuto ai servizi di polizia per vagare nella stazione. In questa fase, il movente terroristico è escluso”. Secondo testimoni l’uomo ha minacciato per diversi minuti gli agenti, che gli intimavano di abbandonare l’arma. Non ci sono feriti tra gli agenti.