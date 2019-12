Parigi trema di nuovo: ucciso un uomo armato di coltello

In special modo con l’arrivo del Natale, in Europa si vanno rinforzando le misure contro la minaccia terrorista. I centri commerciali, i luoghi centrali delle principali città sono infatti capillarmente vigilate da migliaia di agenti (e barriere anti-sfondamento), pronti ad intervenire al minimo sospetto. Questo purtroppo è soltanto un deterrente e, come è capitato stamane a Parigi, chi intende prodursi in azioni eclatanti ha comunque molte più possibilità nelle aree periferiche, per forza di cosa in questo periodo meno ‘attenzionate’.

E difatti, come dicevamo, stamane nel quartiere ‘de La Défense’, nell’area ovest di Parigi, un individuo con fare minaccioso ha iniziato ad urlare brandendo un coltellaccio. Quando gli agenti si sono subito recati sul posto, sono stati inveiti dal ‘presunto’ terrorista che ha cercato di avvicinarsi per colpirli. A quel punto i gendarmi hanno aperto il fuoco uccidendolo. Ora si sta indagando per capire se si sia trattato del gesto inconsulto di un folle, o di un tentativo di ‘azione’ da parte di un lupo solitario…

Max