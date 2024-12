Parigi, William sarà a cerimonia riapertura Notre-Dame

(Adnkronos) –

Il principe William parteciperà domani a Parigi alla cerimonia di riapertura della cattedrale di Notre-Dame dopo il devastante incendio dell’aprile 2019. Lo ha confermato un portavoce di Kensington Palace citato da Sky News, precisando che il principe del Galles si recherà nella capitale francese “su richiesta del governo di Sua Maestà in rappresentanza del Regno Unito”.

William si unisce così alla lunga lista di personalità mondiali che hanno accettato l’invito del presidente francese, Emmanuel Macron. Tra questi ci sarà con ogni probabilità anche il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, che a margine potrebbe avere un incontro con il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. In occasione della cerimonia è stato predisposto un piano di sicurezza eccezionale, ispirato a quello pensato per i Giochi Olimpici, con diverse migliaia di poliziotti e gendarmi mobilitati in un contesto di livello di minaccia terroristica molto elevato.

Dopo un’imponente opera di restauro durata 5 anni e 7 mesi, Notre-Dame riaprirà esattamente 2.063 giorni dopo l’incendio. I lavori sono stati interrotti due volte, la prima per inquinamento da piombo nel mese di agosto 2019 e la seconda per il Covid nel 2020. Si ritiene che quasi duemila persone abbiano lavorato al restauro della cattedrale, a Parigi e altrove in Francia. Domani sarà rimesso in funzione anche il Grande Organo, sopravvissuto all’incendio, ma con alcune parti deformate dal calore delle fiamme.