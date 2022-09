Paris Hilton disperata: “Grossa ricompensa” a chi le riporterà amata chihuahua

(Adnkronos) – Paris Hilton ha offerto una “grande ricompensa” a chi le restituirà la sua amata chihuahua Diamond Baby. Lunedì, l’ereditierà 41enne, ha postato su Instagram diverse foto della cagnolina nera e marrone, accompagnate da appelli in cui esprimeva tutta la sua disperazione. La star dei reality tv ha postato anche l’avviso di smarrimento dove si dice che il cane è stato visto l’ultima volta cinque giorni fa nell’area di Beverly Hills vicino a Mulholland Drive e Clarendon Road.

“Se avete qualche indizio su dove si trova Diamond Baby o se vi sembra di averla vista, contattate l’indirizzo email finddiamondbaby@gmail.com.”, ha scritto. Promettendo poi “una grande ricompensa” e “nessuna domanda” a chi le riporterà la sua Diamond Baby. Poi ha spiegato le circostante in cui la cagnolina è scomparsa: “Ero a un servizio fotografico e stiamo facendo un trasloco di casa. Uno dei traslocatori deve aver lasciato una porta aperta”, ha detto. “La mia famiglia e i miei amici mi hanno aiutato a cercare in lungo e in largo in tutto il mio quartiere e sono andati porta a porta ma non l’abbiamo ancora trovata”, ha aggiunto spiegando di aver assunto un investigatore e di stare valutando anche l’utilizzo di droni per trovarla.

Infine, ha parlato della sua disperazione: “Chiunque abbia mai amato e perso un animale domestico capirà il dolore che sto provando: il mio cuore è spezzato. Sento che una parte di me è scomparsa e niente è più lo stesso senza di lei. Diamond Baby è il mio tutto, davvero come una figlia per me. Eravamo inseparabili, lei era la mia migliore amica e sempre al mio fianco”.