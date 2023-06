Parità salariale: l’esempio di una Rsa di Bologna, dove gli stipendi femminili sono uguali a quelli degli uomini

Inoltre, la CRA di Pianoro è inoltre un esempio di impresa multiculturale Se il 44% del personale è composto da italiane, il 56% comprende lavoratrici provenienti da altri paesi d’Europa e del mondo tra cui Polonia, Romania, Moldavia, Filippine, Albania, Marocco, Nigeria, Madagascar, Costa D’Avorio, Mongolia. La maggior parte di loro svolge mansioni di assistenza (28 unità), al fianco di professionisti tecnici e specialisti (6), infermieri (5) e altro personale (17). La coordinatrice della Rsa bolognese: “Ci impegniamo ogni giorno a mettere in pratica politiche di genere con una partecipazione al femminile, per una società più equa e sostenibile” “L’obiettivo di sostenibilità n. 5 dell’Agenda ONU prevede entro il 2030 il raggiungimento della parità di genere e Villa Giulia da anni contribuisce attivamente non solo includendo nel proprio staff le donne ma impegnandosi nel garantire loro un lavoro stabile. Bisogna dire a tale proposito che il 96% dei nostri dipendenti ha un contratto a tempo pieno e indeterminato, a fronte del 4% a tempo determinato e parziale. Ci impegniamo ogni giorno a mettere in pratica politiche di genere con una partecipazione al femminile, per una società più equa e sostenibile”, aggiunge ancora la coordinatrice dott.ssa Capelli. Ma non solo, con l’obiettivo di aumentare i livelli di benessere di lavoratori e lavoratrici, la Direzione porta avanti da anni iniziative di Wellness aziendale come i corsi di ginnastica e movimento rivolti al personale di Villa Giulia, selezionata tra le imprese sostenibili di Emil Banca. Le attività si svolgono nella palestra e nei mesi estivi all’esterno della struttura. Una filosofia di welfare che si articola anche in altri servizi a beneficio dei lavoratori: supporto psicologico, convenzioni bancarie, convenzioni con Studio di servizi per disbrigo pratiche, adesione a Fondo integrativo sanitario e altro ancora. Max