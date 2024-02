Parking Cornelia – Aggiudicata la gara e o il contratto. L’Ass. Patanè: “Prosegue l’iter per un’pera strategica ed attesa”

È stata aggiudicata la gara e sottoscritto il contratto con il promotore del project financing – Rti No Problem Parking con Si.Ge.A. Costruzioni – per la realizzazione del parcheggio Cornelia.

L’intervento, totalmente finanziato dal privato, consiste nell’affidamento in concessione tramite project financing della progettazione, rifunzionalizzazione e gestione dell’esistente parcheggio al di sotto della Circonvallazione Cornelia per circa 250 posti auto.

La concessione avrà durata di 33 anni e 10 mesi: un anno e 10 mesi per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, che inizieranno entro la fine dell’estate, e 32 anni per la fase di gestione del servizio in concessione.

Il Parking Cornelia era stato inaugurato nel 2001 e chiuso nel 2006 a causa di problemi di varia natura, a cominciare dal sistema di automazione che ha mostrato da subito gravi lacune.

“La firma del contratto – ha commentato l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – rappresenta l’ultimo step amministrativo-burocratico dell’iter che porterà alla realizzazione del parcheggio Cornelia: un’infrastruttura che, con i suoi circa 250 stalli, avrà una funzione strategica sia come scambio per la Metro A, sia per togliere le auto dalla strada in vista della costruzione della tranvia Termini-Vaticano-Aurelio. Si tratta di un’opera attesa da tanti anni dai cittadini di un quadrante della città che, tra metro, attività commerciali e strutture sanitarie ha un enorme bisogno di parcheggi”.

Max