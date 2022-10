Parlamento, Renzi: “Pd e M5s arroganti, restiamo fuori”

(Adnkronos) – Rispetto al voto di oggi sulle vicepresidente di Camera e Senato “Pd e M5s hanno fatto l’accordo per tagliarci fuori”. Lo dice Matteo Renzi in un video sui suoi social. “Con la loro arroganza hanno scelto di tenerci fuori e noi resteremo fuori dall’aula e porteremo il tema al presidente della Repubblica”, aggiunge il leader di Iv.

Questa mattina la presidente dei senatori di Azione/Italia viva Raffaella Paita aveva reso noto che “abbiamo deciso che alle consultazioni andrà la presidente del partito Teresa Bellanova, i capigruppo, Matteo Richetti e la sottoscritta, e Carlo Calenda, che è stato il nostro leader alle elezioni: due uomini e due donne, come è nel nostro stile. Renzi ha fatto sapere che interverrà in aula per la fiducia, non esiste e non vedo alcun giallo su questa vicenda. Il percorso del Terzo Polo va avanti benissimo ed entro novembre faremo la federazione e il partito unico inviata delle europee”.