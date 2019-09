Parma Città della Musica ospita Notre Dame

La prima edizione di ‘Parma Città della Musica’ si concluderà con il musical “Notre Dame de Paris”, per 3 imperdibili appuntamenti giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 settembre all’interno della caratteristica location del Parco della Cittadella di Parma (ingresso al pubblico ore 20). Tre notti magiche in compagnia di uno degli spettacoli teatrali più apprezzati al mondo. Dopo aver appassionato più di 4 milioni di spettatori solo in Italia, infatti, “Notre Dame de Paris”, lo show più spettacolare di tutti i tempi, torna a far sognare con i suoi interpreti originali, le musiche di Riccardo Cocciante e tutto il fantastico cast di artisti, acrobati e ballerini che emozioneranno il pubblico per ben tre serate consecutive.

Organizzata da Puzzle Concerti di Parma ed Intersuoni di Torino, in collaborazione con Fondazione Teatro Regio di Parma e con il Patrocinio e coorganizzazione del Comune di Parma, il patrocinio della Regione Emilia Romagna, il patrocinio di ‘Parma, io ci sto!’ ed il sostegno di Chiesi Farmaceutici, la manifestazione, in questa prima edizione, ospita, in uno dei suoi luoghi maggiormente rappresentativi di Parma, spettacoli che si rivolgono ad un pubblico di tutte le età.

Per quel che riguarda i biglietti del musical: Poltronissima Platinum: € 78,00 + € 11,50 diritti di prevendita; Poltronissima Gold: € 69,50 + € 10,50 diritti di prevendita; Poltronissima Numerata: € 60,00 + € 9,00 diritti di prevendita; Poltrona Numerata: € 51,50 + € 7,50 diritti di prevendita; Prima Tribuna Numerata: € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita; Seconda Tribuna Numerata: € 33,00 + € 5,00 diritti di prevendita.

I biglietti sono ancora disponibili per tutti i settori a partire dalle ore 17:00 presso la biglietteria della Cittadella -Viale delle Rimembranze

Info gruppi e persone diversamente abili: tel. 0521.993628 – mailto: info@puzzlepuzzle.it

www.parmacittadellamusica.it

Max