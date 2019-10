Parma, D’Aversa: “Mancherà Gagliolo”

In conferenza stampa l’allenatore del Parma Roberto D’Aversa ha analizzato il prossimo impegno di campionato contro l’Hellas Verona: “Dobbiamo metter da parte la partita di sabato, testa solo al Verona. Domani dobbiamo far di tutto per portare a casa un risultato positivo contro una diretta concorrente e bisognerà affrontarla nel migliore dei modi”.

D’Aversa: “Con l’Inter rammaricati per la mancata vittoria”

“Il Verona? È una squadra che sta facendo bene ed ha raccolto meno di quello che ha fatto. Conosciamo le loro caratteristiche, sono bravi a venire ad aggredirti in avanti. Sono consapevole che non sarà una gara semplice, l’interpretazione della partita sarà ancora più importante dell’aspetto tattico, ma del resto il campionato quest’anno è ancora più difficile, molto equilibrato”.

Sui convocati: “Rispetto ai convocati di sabato mancherà Gagliolo, porterò con la squadra Adorante e Camara. Una delle qualità della mia squadra è senz’altro il fatto che si rimane sempre con i piedi per terra. Dopo la gara di sabato c’era soddisfazione per la prestazione, ma rammarico per non aver portato a casa i tre punti”, ha concluso D’Aversa.