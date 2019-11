Parma, Kulusevski: “Futuro? Non ci penso, Parma perfetto per me”

È una delle sorprese di questo avvio di stagione. In Italia è esplosa la Dejan Kulusevski mania, tutti lo vogliono, il Parma se lo godo. Il cartellino però è dell’Atalanta, che ci ha creduto e lo ha girato in prestito alla squadra di D’Aversa. Ora i numeri dicono che è uno dei centrocampisti più interessanti della Serie A.

Il fantasista svedese è giovanissimo: è un classe 2000, ha 19 anni, tutti sono in fila per accaparrarselo. Anche l’Inter, pronta a sferrare l’affondo decisivo. L’Atalanta è però spara alto e chiede 30 milioni. Kulusevski però non pensa al futuro, come ha dichiarato a FotbollsKanalen.

“Sono felice al Parma”

Al parma ha trovato la dimensione ideale come ha spiegato lui stesso: “A Parma sto facendo bene, è una squadra perfetta per me perché sto giocando molto. Sto bene e sono felice di giocare lì. Sto giocando bene ed è normale che ci siano voci sul mio futuro”.

“Io ora non ci penso perché sono in prestito al Parma ora. Quando finirà la stagione, parlerò con il mio agente e sceglierò quello che riterrò meglio per la mia crescita. Ora non penso al mercato”. Parola di Kulusevski, su cui gli occhi delle grandi si sono posati da tempo.