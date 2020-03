Parma-Spal si gioca! Inizio alle 13 e 45

Parma-Spal si gioca, la Serie A non si ferma. La decisione è stata presa in questi minuti dopo ore di riflessione. Il calcio non si ferma, per ora, a causa del coronavirus. Il calcio d’inizio di Parma-Spal è previsto per le 13 e 45.

Aggiornamento 13:15

La decisione è arrivata dopo una lunga valutazione seguita dalle parole di Damiano Tommasi e e Vincenzo Spadafora, favorevoli allo stop del campionato, come affermato dallo stesso Ministro dello Sport nella giornata di oggi: “Condivido le dichiarazioni di Damiano Tommasi, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, e mi unisco alla sua richiesta”

Ha ribadito Spadafora: “Non ha senso in questo momento, mentre chiediamo enormi sacrifici ai cittadini per impedire la diffusione del contagio, mettere a rischio la salute dei giocatori, degli arbitri, dei tecnici, dei tifosi che sicuramente si raduneranno per vedere le partite, solo per non sospendere temporaneamente il calcio e intaccare gli interessi che ruotano attorno ad esso. Altre Federazioni hanno saggiamente optato per uno stop per i prossimi giorni. Credo sia dovere del presidente della FIGC, Gravina, un supplemento di riflessione, senza attendere il primo caso di contagio, prima di assumersi questa gravosa responsabilità.