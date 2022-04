Parroco preso a schiaffi, ecco dove è successo

Aggredito e preso a schiaffi mentre celebrava la messa. Vittima di una donna don Guido Panella, parroco della basilica del Sacro Cuore a Castro Pretorio. L’aggressione nella prima mattinata di domenica 3 aprile davanti ai fedeli.

A richiedere l’intervento al 112 è stato lo stesso parroco della chiesa di via Marsala dopo l’irruzione nella chiesa da parte di tre persone, due uomini ed una donna. Secondo quanto raccontato dal prete, a dare il via alle violenze sarebbe stata una donna, poi identificata in una senza fissa dimora. Entrata in chiesa dove don Guido stava celebrando la messa ha cominciato a dare in escandescenza e ad aggredire verbalmente i fedeli presenti fra i banchi della basilica.

Allontanata, la donna è poi tornata alla carica, assieme ad altri due uomini. Il prete ha quindi provato a tranquillizzarla ma per tutta risposta è stato aggredito verbalmente e poi colpito con un violento schiaffo. Allertata la polizia, una volta arrivati sul posto gli agenti hanno trovato solamente la donna, autrice dell’aggressione, con gli altri due uomini già allontanatisi. Senza documenti la donna è stata accompagnata all’ufficio immigrazione di via Patini a Tor Sapienza ed identificata in una cittadina somala di 53 anni e poi rilasciata, con don Guido che non ha sporto denuncia.