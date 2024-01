Parte colpo da pistola del deputato Pozzolo, un ferito al veglione. Fdi: “Incidente, non caso politico”

(Adnkronos) –

Incidente a Rosazza nei locali della Pro Loco dove era in corso una festa in occasione del Capodanno. Alla festa, secondo quanto apprende l’Adnkronos, erano presenti alcune famiglie, compresa quella del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. Ai festeggiamenti hanno partecipato anche le famiglie degli uomini della scorta del sottosegretario.

La festa, durante la quale gli invitati avevano portato il necessario per il cenone, stava volgendo tranquillamente al termine quando è arrivato il deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo, insieme a sua moglie e ai suoi figli. Pozzolo, infatti, in precedenza aveva annunciato che sarebbe arrivato a fine serata per un brindisi.

Così mentre gli invitati si stavano dando da fare per riportare indietro quello che era rimasto della cena e mentre il sottosegretario era fuori del salone della Proco Loco e stava caricando la sua auto, per motivi ancora in corso di accertamento, è partito un colpo dalla pistola di proprietà del deputato Pozzolo che ha ferito un 31enne, il genero di un uomo di scorta del sottosegretario Delmastro. A quanto apprende l’Adnkronos il 31enne è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di dieci giorni.

“L’incidente accaduto a Biella ad una festa la sera di Capodanno che ha visto una persona ferita, per fortuna in modo lieve, da un colpo esploso da un’arma legalmente posseduta dall’On. Pozzolo di FdI, non ha alcuna rilevanza politica. Si tratta di un fatto di cronaca sul quale le autorità competenti faranno le dovute verifiche per accertare le responsabilità. Qualora dovessero emergere comportamenti irregolari o inadeguati da parte dell’On. Pozzolo, saranno presi gli opportuni provvedimenti anche da parte del partito. Assurdo il tentativo di trasformare quanto accaduto in un caso politico per attaccare Fratelli d’Italia”. Ad affermarlo in una nota è l’ufficio stampa di Fratelli d’Italia.