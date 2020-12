Partite Iva e commercianti: “Entro Natale arriva un nuovo bonus” anticipa il dem Mancini

“Abbiamo già previsto uno scostamento di ulteriori 12 miliardi di euro sull’attuale previsione di bilancio 2021 che verrà fatto a gennaio sulla base di quelle che saranno in quel mese le chiusure previste”.

Dunque, ha anticipato oggi il dem Claudio Mancini, membro della Commissione bilancio della Camera, intervenendo nell’ambito del webinar operativo, a proposito degli attesi bonus per professionisti e imprese che “Sì, sarà fatto in due fasi, una attuale e una gennaio”.

Mancini: “Entro Natale un dl con 8 mld per un bonus partite Iva e commercianti”

Come ha spiegato inoltre Mancini, ”Sui ristori per le imprese e i professionisti approveremo alla Camera entro Natale un nuovo decreto che incorpora gli 8 miliardi di euro che abbiamo destinato al dl Ristori proprio per avere un nuovo bonus per le partite Iva, per i commercianti e un rinvio delle scadenze fiscali, mi pare, al 30 marzo”.

Max