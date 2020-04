Pasqua 2020 in tv domenica 12 Aprile Santa Messa Pasqua di Resurrezione celebrata da Papa Francesco. Canali, orari e tutti gli Speciali in tv

Ecco un quadro sugli appuntamenti con la Pasqua 2020 in TV, nel giorno della Pasqua, Domenica 12 Aprile, che permetteranno a tutti i credenti di poter comunque far parte della vasta comunità religiosa nonostante gli isolamenti dovuti al Coronavirus.

Si parte molto presto nella mattina di Domenica 12 aprile con gli appuntamenti televisivi della pasqua 2020. Eccoli.

Pasqua 2020: come e dove seguire le celebrazioni in tv: Sulla Via di Damasco e rito protestante in attesa della Santa Messa di Papa Francesco

Domenica 12 aprile il primo appuntamento sarà con Sulla Via di Damasco, su Rai2 alle 9. La puntata, dal titolo “Non abbiate paura” porta Eva Crosetta a discutere sulla riflessione relativa a questa Pasqua inedita con don Davide Banzato, assistente spirituale di Nuovi Orizzonti.

Spazio all’intervista a fra Aquilino, cappellano dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, missionario di consolazione tra i malati terminali Covid19. Che in questo periodo si è incrociato con tante persone, fino all’ultimo sguardo, rimaste sole.

A seguire, alle 9.30 sempre su Rai2, verrà riproposta la puntata della prima edizione del docureality O anche no dedicata alla ricerca di Dio e alla Fede.

Paola Severini Melograni intervista Sabina Ciuffini, che racconta il modo in cui si è rivolta a Dio. Massimiliano e Susanna del Sermig di Torino raccontano della loro testimonianza di Fede e di amore che supera ogni problema.

Un esperimento di accoglienza lo porta anche Mariarita Cerimele che con altri amici del Movimento dei Focolari ha fatto di anonimi condomini dei luoghi di incontro e dialogo.

Alle 10, in diretta eurovisione dalla Chiesa protestante di Martigny in Svizzera, verrà proposto lo Speciale Protestantesimo con il Culto Evangelico di Pasqua che avrà inizio con il racconto di Maria Maddalena che va alla tomba di Gesù e vede che la pietra che chiudeva l’ingresso è stata rimossa e che la tomba è vuota.

Pasqua 2020: su Rai 1 La Santa Messa celebrata da Papa Francesco. Orario e approfondimenti

Alle 10.50, su Rai1, avrà inizio la Santa Messa per una Pasqua di Resurrezione celebrata da Papa Francesco in una basilica di San Pietro vuota.

A seguire, dallo studio di A Sua Immagine con Lorena Bianchetti ci saranno il Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e Don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena.

Su Rai Radio1 la Santa Messa andrà invece in onda, sempre in diretta, all’interno del programma La Finestra su San Pietro dalle 10.55 alle 11.50. Alle 11.55, sempre in diretta su Rai Radio1 andrà in onda la Benedizione Urbi et Orbi impartita da Papa Francesco.

Diretta anche su RaiNews24 dalle 11 per la Santa Messa, il Messaggio Pasquale e la Benedizione Urbi et Orbi dalla Basilica di San Pietro.

Pasqua 2020, Rai3: Enzio Biagi intervista Giovanni Paolo II. A che ora va in onda lo Speciale

Su Rai3 alle 13 per “Enzo Biagi: le grandi interviste” andrà in onda la puntata dedicata a Giovanni Paolo II, eletto Papa il 16 ottobre 1978.

Biagi e Karol Wojtyla, coetanei, nati nel 1920, hanno convidiso tutta una fase storica. Il pontefice è nato il 18 maggio, il giornalista il 9 agosto. Wojtyla giungeva da un paese, la Polonia, che Biagi amava.

In occasione degli ottant’anni di Giovanni Paolo II, Biagi andò in Polonia a girare uno Speciale per Rai1, nei luoghi dell’infanzia del Papa.

La prima parrocchia, la montagna in cui andava a sciare. Intervistò i suoi amici, i compagni con cui aveva fatto teatro. Dopo la scomparsa di Wojtyla scrisse: “Mi sentivo di fargli gli auguri come coetaneo, come cristiano, come peccatore che lo ha amato perché ha vissuto con il dolore e, ripensando a certe pagine di Georges Bernanos che raccontano la solitudine di un parroco, io ho pensato spesso alla sua”.

Pasqua 2020. Su Rai1 in prima serata il film Jesus. Cast, regia, trama. Rai Premium: Gesù di Nazareth. Regia, cast, trama.

Alle 16 su Rai Premium le ultime due puntate dello sceneggiato “Gesù di Nazareth” di Franco Zeffirelli con Robert Powell, Olivia Hussey, Anne Bancroft, Yorgo Voyagis e James Farentino.

Alle 21.25, su Rai1, andrà in onda il film Jesus, diretto da Roger Young nel 1999, con Jeremy Sisto, Jacqueline Biset, Claudio Amendola, Luca Zingaretti.

Ovviamente parla della vita di Gesù, della sua umanità, la sua formazione religiosa e dell’esperienza delle tentazioni di Satana, fino alla presa di coscienza della sua missione.

Un Gesù che compie miracoli, prega, scopre e parla della volontà del Padre, ma anche che respinge con serenità l’innamoramento di una donna, ma che sa scherzare con i bambini come con i discepoli, che ama la vita.

Gesù che compie l’esperienza della Croce, da figlio, accogliendo la volontà del Padre e sceglie la via della morte per la salvezza di tutti.

Lunedì 13 aprile, infine, in diretta dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico su Rai Radio1 alle 11.58 e su RaiNews24 dalle 12 andrà in onda la benedizione del Regina Coeli impartita da Papa Francesco da Piazza San Pietro.

