Pasqua 2020, i dolci da fare a casa: idee e consigli

Uno degli antidoti più efficaci in queste settimane di isolamento forzato contro la noia è senza dubbio la cucina. In molti, infatti, si stanno riscoprendo cuochi, sperimentando ricette e sapori sempre nuovi. Perfino chi prima d’ora non aveva mai messo piede in cucina se non per mangiare sta scoprendo il brivido dell’inventiva, che dà corpo ad un’idea ben studiata.

Ricette sottomano, ingredienti reperiti al supermercato e una buona dose di pazienza che in cucina non guasta mai. E non vi spazientite se la prima volta il risultato non sarà come visto su un sito di cucina o un video sui social network, serve anche sbagliare per correggere il tiro alla prossima occasione. E quale momento meglio della Pasqua per rimettersi ai fornelli per creare un buon dolce. E i dolci per la Pasqua 2020 non mancano di certo, scopriamo i classici e quelli più innovativi.

Quali dolci fare a Pasqua 2020

Pasqua è per antonomasia il periodo più opportuno per sperimentare dolci fatti in casa, la scelta è infatti ampissima. Ce n’è per tutti i gusti e si può scatenare la fantasia per apportare delle novità ai classici intramontabili. Per chi volesse cucinare un dolce in casa le alternative non mancano. Impossibile non partire dai super classici, e sempre buonissimi: colomba, pastiera napoletana e cassata siciliana.

Se volete provare a ricreare in modo ‘fai da te’ queste prelibatezze, senza cedere alla facilità del supermercato, bastano pazienza, ingrediente e la ricetta giusta. E i classici in questione possono essere riprodotti. Se amate invece azzardare e siete persone fuori dagli schemi, ecco alcuni dolci alternativi ma comunque vicini al periodo pasquale: crostata ricotta e cioccolata, scarselle pugliesi, biscotti quaresimali, pastiera alle nocciole e cacao, torta stracciatella e pastiera di riso. Insomma le possibilità non mancano: bastano pazienza e olio di gomito.